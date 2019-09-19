Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб. Однако Панарин получил повреждение, из-за которого не смог доиграть выставочный матч с "Нью-Джерси Дэвилз".

Клубы Национальной хоккейной лиги готовятся к сезону и проводят выставочные матчи. "Нью-Йорк Рейнджерс" играл с "Нью-Джерси Дэвилз" и одержал победу со счетом 4:3. Одну из шайб в ворота "дьяволов" забросил Артемий Панарин, пришедший из "Коламбус Блю Джекетс".

Но во втором периоде Панарин получил травму и не смог продолжить матч. Характер повреждения пока неизвестен. Но тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн считает, что к следующему матчу россиянин должен вернуться в строй.