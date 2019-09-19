Приморский край ожидает удар тайфуна к 23 сентября

Синоптики сообщили дату удара тайфуна по Приморью. Под влияние тропического шторма, который будет проходить по акватории Японского моря территория Приморского края попадет к 23 сентября.

Как сообщает "Вести Приморье" со ссылкой на сайт rp5.ru, слабый дождь во Владивостоке начнется утром в понедельник. Пик ливня придется на вторую половину дня вторника, 24 сентября. Ожидается до 25 миллиметров осадков в течение шести часов. Всего же на город выльется не менее 50-ти миллиметров влаги.

Последний мощный тайфун накрыл значительную часть Приморья 15 августа. Природное явление получило название "Крос". В районе выпало 70% нормы месячных осадков, что привело к проблеме речных паводков.