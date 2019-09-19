Минздрав рассказал, сколько алкоголя можно пить каждый день

Относительно безопасная суточная доза алкоголя составляет 200 граммов вина для женщин и 900 граммов пива для мужчин, утверждает Министерство здравоохранения России. Особенно важно, чтобы в неделе было хотя бы два "трезвых" дня, уточняют эксперты.

Кроме того, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Минздрав, даже небольшое количество алкоголя все равно может нанести вред, если выпито не в то время и не в том месте. И, конечно, спиртное категорически противопоказано водителям и беременным женщинам, напомнили в ведомстве.

Ранее российское правительство поддержало запрет на торговлю алкоголем в барах, которые расположены в жилых домах. Причем речь идет о заведениях, чья общая площадь менее 20 квадратных метров. Эта инициатива появилась после анализа большого количества жалоб на шум и нарушение общественного порядка.