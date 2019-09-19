До отключения аналогового телевещания в стране осталось меньше месяца

Страна переходит на "цифровое" телевещание. До отключения аналогового эфира осталось меньше месяца. В Забайкальском крае министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи запустило акцию "Подключи бабушку к цифре".

Как сообщает ГТРК "Чита", "цифровые помощники" оперативно реагируют на заявки в их помощи. Так, они помогают пожилым людям выбрать цифровую приставку, подключить ее к старому телевизору и настроить четкую картинку изображения. Ведь цифровое вещание дает более качественное изображение и бесперебойный сигнал, а также доступ к 20 бесплатным каналам.

Куратор "цифровых волонтеров" молодежного центра "Искра" Алексей Бадмаев пояснил, что изначально заявку формирует министерство по сообщениям с "горячей линии". Затем они распределяются по организациям, в которых работают "цифровые волонтеры". Последние обрабатывают запрос и буквально на следующий день приезжают к пенсионеру для помощи в переходе на "цифру".