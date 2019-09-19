Новосибирская таможня предотвратила вывоз орденов и медалей времен ВОВ

Новосибирские таможенники предотвратили вывоз культурных ценностей из России. Авиапассажиры с орденами и медалями времен ВОВ собирались улететь на остров Кипр, в Германию и Китай.

Как передает ГТРК "Новосибирск", в багаже пассажирки рейса "Новосибирск — Ларнака" инспекторы нашли 11 орденов и медалей, 9 из которых оказались культурной ценностью. У женщины не нашлось документов, разрешающих вывоз за границу этих медалей. На нее завели административные дела за недостоверное декларирование товаров и несоблюдение запретов на вывоз товаров из России. Далее судьбу наград решит суд.

Кроме того, гражданин Китая, летевший рейсом "Новосибирск — Пекин", пытался провезти две ценные медали, утверждая, что купил их на рынке. По данному факту решается вопрос о возбуждении дела.

Еще 6 медалей пыталась провезти пассажирка рейса "Новосибирск — Дюссельдорф". Одна из медалей - "50 лет Вооруженных Сил СССР" относится к категории культурных ценностей. Женщина настаивала, что награды ей достались от деда, однако, вывозить их можно только с документом подтверждающим право на владение. Также решается вопрос о возбуждении дела.