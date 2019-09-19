Экс-министра лесного комплекса Приангарья оставили под арестом до 9 декабря

Бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду оставили под арестом до 9 декабря. Это решение вынесено в Иркутском областном суде.

Сегодня в рамках заседания была рассмотрена апелляция со стороны защиты экс-чиновника. Однако мера пресечения осталась без изменений, передает ГТРК "Иркутск".

Представители Сергея Шеверды добивались домашнего ареста. В суде бывший министр с речью выступал с помощью видеосвязи. Обвиняемый рассказал, что ему удобнее было бы изучить уголовное дело находясь дома. Теперь же он сможет тратить на это всего несколько часов в день.

Напомним, в июне экс-министр был арестован на две месяца. Его обвинили в незаконных вырубках в природном заказнике "Туколонь". Позже срок ареста был продлен до 9 сентября. Как считает следствие, чиновник знал, что основания для сплошной санитарной рубки в "Туколони" отсутствуют, однако не предпринял никаких мер для ее прекращения.