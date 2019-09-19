Короткометражка о Тверской области признана лучшим в стране видео о туризме

Лучшим туристическим видео в России стал короткометражный фильм о Тверской области. Область стала победителем первого Всероссийского командного конкурса видеопроектов в сфере туризма "Гран-При "Диво России". "Тверская область. Связь времён" — так называется фильм-победитель, над которым работали команда министерства туризма региона и режиссёр Павел Дроздов. Церемония награждения прошла в Зеленоградске Калининградской области.

Как передает "Вести Тверь", конкурсный отбор "Гран-При "Диво России" прошёл в новом формате командного зачета. В состав жюри вошли известные российские и иностранные эксперты. Так в Калининградскую области приехали член Международного комитета туристических кинофестивалей CIFFT, директор туристского кинофестиваля FilmAT Ева Котус (Польша), атташе по внешнеэкономическим связям и эксперт по курортам Андреа Сегеди (Венгрия) и другие специалисты по вопросам видео и маркетинга в туристской отрасли.

Фильм-победитель "Тверская область. Связь времён" охватывает самые узнаваемые символы Верхневолжья. Зрители совершают путешествие через всю Тверскую область и выбирают отдых по вкусу. Презентация фильма пройдет в Международный день туризма, на III Тверском туристском форуме 27 сентября. Также Тверская область отмечена в номинации "Историко-культурные достопримечательности" III Международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии".

Отметим, что с 16 по 18 октября в Варшаве пройдет XIV Международный фестиваль туризма и корпоративного кино "FilmAT Festival". Там регион представит видео, снятое в поддержку маршрута "Государева дорога". Ролик уже вошел в число финалистов.