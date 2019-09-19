Серджо Бузато: волейболистки показали характер

На проходящем в Японии розыгрыше Кубка мира по волейболу среди женщин сборная России одержала четвертую победу. На это раз наша команда обыграла сборную Доминиканской республики в пяти партиях.

Выиграв две первых партии, наша сборная потеряла нить игры и позволила соперницам взять верх в третьем и четвертом сетах. Счет партий стал равным. Но в пятом сете сборная России не оставила соперницам шансов 15:5. Наши девушки одержали четвертую победу на турнире и вышли на третье место.

Главный тренер россиянок Серджо Бузато отметил, что его подопечные проявили характер в сложный момент. "Девушки показали характер, благодаря которому одержали победу. Мы извлекли уроки из проигрыша в третьем сете. Сказалась усталость. Турнир тяжелый, устают все, и наша команда – не исключение", — заявил итальянский специалист.