В поликлинике Калининграда появились талончики "Просто спросить"

В поликлинике горбольницы №3 Калининграда теперь можно в электронной очереди взять талончик "Просто спросить", и посетителей примет старший регистратор.

Как рассказали РИА Новости в региональном Минздраве, за две недели, что действует это нововведение, возможностью "просто спросить" воспользовались 500 пациентов.

Среди вопросов, которые чаще всего задают люди: как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист и как получить направление в областную больницу.

Калининградцы на это отреагировали с юмором, предложив также ввести в терминал "окна" с талончиками "Мне просто отдать" и "Мне на минуточку", отмечает M.24.