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19 сентября 201912:30

Вильфанд: прогнозировать бабье лето можно за 3 дня, и пока его не будет

Василия Смирнова/ТАСС

Наступление бабьего лета в Москве откладывается. В ближайшие дни днем температура не превысит 10 градусов тепла, а 22 сентября скандинавский циклон принесет на территорию европейской части России дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

Как уточняют синоптики, 22 сентября температура воздуха составит 5-7 градусов, что значительно ниже обычных многолетних значений. Порывы ветра по области местами могут достигнуть 20-25 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой Гидрометцентр.

23 сентября атмосферное давление вырастет, осадки постепенно прекратятся, но особого тепла пока ждать не стоит — днем будет всего 5-10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что потепление наступит в столице 23 сентября. Однако по словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, точно спрогнозировать наступление бабьего лета возможно только за 2-3 дня.

"Все заблаговременные предупреждения, надежды, которые мелькают в СМИ, вызывают удивление в Гидрометцентре. Видимо, ожидание настолько велико", — сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

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