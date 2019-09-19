Прокурор Москвы взял дело о перестрелке полицейских в метро на особый контроль

Прокурор Москвы Денис Попов взял на особый контроль дело о расстреле в столице полицейских своим же коллегой.

В пресс-службе московской прокуратуры отметили, что решение о возбуждения уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и задержании подозреваемого признано ведомством законным и обоснованным.

Уже установлено, что вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудниками Отдела собственной безопасности (ОСБ) проводились оперативные мероприятия по задержанию сотрудника полиции метрополитена — старшего прапорщика полиции, который подозревался в получении денег от пассажира без документов.



Во время задержания прапорщик полиции выстрелил из табельного оружия в сотрудников ОСБ. Один из них погиб, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии — с огнестрельными ранениями в шею и живот и с большой кровопотерей

В ночь на 19 сентября он был прооперирован. Пока состояние 41-летнего полицейского оценивается как стабильно тяжелое, передает "Интерфакс".

Подозреваемый в расстреле коллег задержан.