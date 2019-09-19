В Татарстане мать превратила троих сыновей в маугли

В Набережных Челнах у одинокой матери изъяли трех братьев-маугли. Мальчики, старшему из которых 12, а младшему — четыре года, практически не бывали на улице и ни с кем не общались, так что разучились говорить, отмечают "Челнинские известия".

В квартире инспекторы по делам несовершеннолетних не нашли ни детской одежды, ни гигиенических средств, ни продуктов питания. Женщина 32 лет от роду, как выяснилось, работает уборщицей и практически не уделяет времени детям, рожденным от трех разных мужчин.

Вместо развития мальчики деградировали, превратившись в своего рода городских маугли — ни ухаживать за собой, ни говорить они не умеют, людей чураются. После осмотра медики выявили у них многочисленные заболевания и умственную отсталость.

Нерадивую мать после допроса отпустили под подписку о невыезде, мальчиков у нее забрали. Сейчас они проходят курс лечения в специализированном учреждении.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ей грозит максимум до трех лет лишения свободы, но скорее всего все ограничится штрафом или обязательными работами.