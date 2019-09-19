Курган и Сочи свяжет прямое авиасообщение

Прямое авиасообщение свяжет Курган с Сочи. Власти региона и владельцы курганского аэропорта в рамках совместной встречи утвердили новую дорожную карту. Согласно проекту, планируется значительно расширить маршрутную сеть.

В настоящий момент идет проработка вопроса об открытии рейсов до Сургута, Нового Уренгоя, Надыми и Санкт-Петербурга. И уже эти летом будут открыты перелеты в Сочи и Симферополь. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.