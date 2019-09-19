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19 сентября 201914:19

Марк Рудинштейн дважды выходил из тюрьмы разбогатевшим

Один из самых успешных российских продюсеров Марк Рудинштейн часто бывает гостем различных телепрограмм – кому, как не ему, знать о звездном закулисье?

При этом о своей жизни он ранее предпочитал подробно не рассказывать, но сделал исключение для "Судьбы человека".

В беседе в Борисом Корчевниковым Рудинштейн признался, что в юные годы был хулиганом, и за драку с ножами попал в тюрьму.

Приятелей его родители вытащили, а отец – ярый коммунист – отказался помогать сыну, сказав: "Виноват — сиди".

Через два месяца он все же забрал сына, но тот домой уже не вернулся. В колонии Марку удалось заработать 46 рублей, и он уехал из родной Одессы в Николаев, где дядя приятеля устроил его учеником судосборщика.

Там Рудинштейн зарабатывал очень приличные по тем временам деньги — 300 рублей в месяц, но больше половины отправлял родителям.

Вскоре он пошел служить в армию, попал в Подмосковье, и там встал на путь, который определил его дальнейшую профессию. Во время службы Рудинштейн организовал драмкружок, занимался самодеятельностью и даже умудрился поступить в ГИТИС.

Оттуда его, правда, отчислили, но вскоре Марк оказался в Щукинском училище. Там, правда, тоже продолжить обучение не получилось: Рудинштейна отчислили после того, как его брат уехал в Израиль.

Еще во время службы в армии Марк впервые женился. Он говорит, что Маша видела в нем перспективу – верила, что он станет известным артистом или режиссером. Но жизнь была непростой: отсутствие жилья, безденежье, неверность самого Рудинштейна, и Маша от него ушла.

А вскоре Марк попал в тюрьму. Произошло это из-за "черных касса Росконцерта, где Рудинштейн на тот момент работал.

Пять лет его вызывали на допросы – требовали, чтобы он дал показания на руководство, а когда Рудинштейн отказался, следователь прямо сказал: "Ты получишь столько лет, сколько недополучили они".

В итоге Марку дали шесть лет с конфискацией имущества, но через год — благодаря вмешательству одного из самых известных советских артистов — Рудинштейна оправдали. Ирония судьбы, но из мест заключения он вновь вышел разбогатевшим. А все потому, что еще до приговора создал в Подольске досуговый центр, который приносил хорошие деньги.

А еще из тюрьмы еще ждала Лилия, ставшая второй супругой Марка. С ней Марк прожил 16 лет, а потом в его жизни появилась "Интердевочка". И не только фильм, который стал для советских зрителей сенсацией и позволил продюсеру Рудинштейну, по его признанию, заработать "сумасшедшие деньги".

Эта же лента столкнула его в Новосибирске с настоящей "интердевочкой", которая настолько тронула Марка своей реакцией на этот фильм, что продюсер влюбился и ушел от жены.

С ней Рудинштейн прожил полтора года, а потом они уехали. Лилия простила Марка, но вскоре их брак все равно распался.

С третьей супругой Наташей он живет уже 18 лет, хотя когда-то сказал фразу: "После 16 лет (совместной жизни) мужчине и женщине лучше расстаться, чтобы не мучить друг друга дальше".

Где познакомились Марк и Наталья, и как ей удалось убедить продюсера в том, что он должен стать ее мужем? Кто из артистов помог Рудинштейну добиться оправдания о делу о "черных кассах" Росконцерта? Почему из основанного им "Кинотавра",и что не может простить Александру Абдулову?

Правда ли, что его предал Олег Янковский, и какое впечатление на тогда еще юного Рудинштейна произвела встреча с Вольфом Мессингом?

Об этом и не только Марк Рудинштейн откровенного рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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