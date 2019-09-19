Екатеринбуржец за хранение 84 килограмм наркотиков осужден на 12 лет

Суд в Екатеринбурге сегодня вынес приговор накодилеру. У него в тайнике было найдено 84 килограмма запрещенных веществ, которые он планировал сбывать на территории Свердловской области, и на Дальнем Востоке.

Как следует из материалов уголовного дела, передает "Вести Урал", за наркотиками мужчина выезжал в Москву. Информацию о месте закладки товара узнавал через интернет-мессенджеры. Наркотические средства в Екатеринбург доставлялись путем транспортных перевозок, в том числе в насосном оборудовании. Уже на месте он фасовал, хранил и по требованию сбывал наркотики другим участникам организованной группы, рассказала старший помощник прокурора Чкаловского района Мария Удалова. Курьерская схема была отлажена — мелкие партии распространялись не только по Уральскому региону, но и во Владивостоке.

Подсусимого задержали, когда он пытался сбыть партию товара в одну из свердловских исправительных колоний. Он сразу признал вину и показал тайники. Несмотря на раскаяние, суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. С решение не согласны родственники. Они могут обжаловать приговор в суде высших инстанций.