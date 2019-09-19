СМИ: Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк вывели из критического состояния. Как сообщают СМИ, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Врачам удалось значительно уменьшить отек мозга актрисы, в результате чего Заворотнюк смогла выйти из медикаментозной комы. Отмечается, что сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Актрисе продолжают оказывать нужное лечение.

В среду вечером, 18 сентября, после того, как Заворотнюк пришла в себя, родные принесли к ней в палату пакет важных документов. Если медики разрешат, актриса сможет ознакомиться с бумагами.

18 сентября в СМИ появилась информация, согласно которой Заворотнюк пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Официального подтверждения этому нет, лишь подруга Анастасии, ссылаясь на слова ее пиар-директора Марины Потаповой, рассказала, что у актрисы появились шансы на выздоровление.