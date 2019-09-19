Бельгийский F-16 разбился на западе Франции

Истребитель F-16 ВВС Бельгии разбился в четверг утром на западе Франции. Оба пилота успели катапультироваться, но один из них застрял на высоковольтных проводах, сообщает 7sur7.be.

Инцидент произошел около 10:30 по местному времени в окрестностях городка Плювиньер. На кадрах с места видно, что истребитель рухнул на частном поле, зацепив при этом крышу дома местного фермера.

Оба пило боевой машины катапультировались, но одного из них отнесло в сторону — стропы парашюта зацепили высоковольтную линию, так что снимать военнослужащего пришлось с помощью спецтехники. По некоторым данным, он получил травмы, но насколько серьезные — не уточняется.

О причинах ЧП ничего не сообщается. F-16 совершал полет в рамках учений. После столкновения с землей он врезался в деревья, развалился на несколько частей и загорелся.