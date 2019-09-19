О чем говорят кирпичи? В столице завершилась выставка-дискуссия "Со-творение Москвы"

Осень. Москва. Пространство бывшего Бадаевского завода. С 11 по 18 сентября здесь прошла выставка-дискуссия "Со-творение Москвы, или Семь Бадаевских вечеров".

Смысловым центром проекта стала инсталляция "Память Москвы" — собрание кирпичей старинных столичных построек из коллекции Андрея Кирпичникова, дополненная описаниями и фотографиями.



Декан факультета международной журналистики Ярослав Скворцов: "Кирпичи умеют говорить. Поэтому всё, что собрали организаторы выставки, ты воспринимаешь не как художественно-выставочный материал, а как разговор с тобой вот этих самых кирпичей. Неважно, лежат ли они аккуратно в стенной кладке, или бережно сложены в середине зала. Они с тобой разговаривают".

Кроме кирпичей, на выставке были представлены редкие книги, гравюры и артефакты из солодовен Трехгорного пивоваренного товарищества.

Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения "Архнадзор" поделился впечатлениями от экспозиции: "В дальних комнатах есть элементы оборудования, и очень интересно, что они являются частью конструкции стены. Это известный эффект, когда ты идёшь по экспозиции и упираешься в элемент, относящийся к самому зданию, рассматриваешь его".

Организаторы выставки — просветительский проект "Маленькие истории" и творческое объединение "Другая среда", также подготовили вокруг экспозиции серию круглых столов о столице.

Елена Коровина, основатель проекта "Другая среда": "Мы решили, а почему бы нам не сделать проект, в котором можно будет одновременно показать что-то (собрать экспонаты коллекционеров) и обсудить это в диалоге. Мы решили, что у нас будет дискуссионная панель — "Семь Бадаевских вечеров". Это семь прекрасных тем, которые мы придумали. Среди них — "Эхо Москвы", "Экология Москвы", "Память о Москве", "Будущее Москвы".

За неделю в дискуссиях приняли участие представители крупнейших московских девелоперов, государственные и общественные деятели, архитекторы и историки. Таким образом, посетители выставки смогли не только посмотреть на историю столицы, но и обсудить перспективы её развития.

Александр Стройков, член Совета по экологическому строительству отметил: "Атмосфера фантастическая. Здесь не было ни одного равнодушного человека. Это площадка, на которой действительно удалось наладить диалог между людьми".

"Главный вывод, который можно сделать и ради которого, собственно, и затевалась эта история, — чтобы каждый человек понимал, что мы все вместе делаем Москву той, какой она будет завтра", — сказал москвовед, владелец коллекции Андрей Кирпичников.

Выставка "Со-творение Москвы" завершилась 18 сентября атмосферным музыкальным вечером.