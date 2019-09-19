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19 сентября 201914:40

"Детей не перебирайте": Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти

Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что руководство страной может перейти к его детям. Белорусский лидер отметил, что не готовит своих сыновей к транзиту власти.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в четверг, 19 сентября, на совещании, сообщает БЕЛТА. Президент Белоруссии заявил, что у него нет политики особо приближенных или удаленных. Также он отметил, что в интернете "пописывают" о транзите власти, начиная перебирать его сыновей. "Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать", — отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер подчеркнул, что руководить страной с ним могут только те, кто умеет его слушать, а также исполнять поручения. В отношении вице-премьеров и министров он сказал, что те, кто не слышит его, могут "собирать портфели и уходить сразу".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является бессменным главой государства с 1994 года. Во многих СМИ неоднократно появлялась информация о том, что власть в стране будет передана его детям. Одним из первых преемников мог бы стать старший сын Лукашенко Виктор. Также особой популярностью пользуется младший сын Николай, которого белорусский лидер часто берет с собой на важные встречи и мероприятия.

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