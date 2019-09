В 43 года внезапно скончалась учительница, ставшая актрисой фильмов для взрослых

Друг актрисы фильмов для взрослых и модели Джессики Джеймс был обеспокоен тем, что та долго не выходит на связь. Он приехал в ее дом в долине Сан-Фернандо (Калифорния) и обнаружил Джессику мертвой.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть от остановки сердца, хотя точная причина пока не названа. Известно лишь, что 43-летняя актриса страдала от судорог: в ее доме были найдены соответствующие рецептурные препараты, сообщает TMZ.

Adult film star Jessica Jaymes has passed away at the age of 43. https://t.co/OERDZ5jfdn