В 43 года внезапно скончалась учительница, ставшая актрисой фильмов для взрослых

Друг актрисы фильмов для взрослых и модели Джессики Джеймс был обеспокоен тем, что та долго не выходит на связь. Он приехал в ее дом в долине Сан-Фернандо (Калифорния) и обнаружил Джессику мертвой.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть от остановки сердца, хотя точная причина пока не названа. Известно лишь, что 43-летняя актриса страдала от судорог: в ее доме были найдены соответствующие рецептурные препараты, сообщает TMZ.

Adult film star Jessica Jaymes has passed away at the age of 43. https://t.co/OERDZ5jfdn — Twitter Moments (@TwitterMoments) 18 сентября 2019 г.

Джеймс родилась на Аляске. После окончания колледжа работала учительницей средних классов, а в начале 2000-х стала сниматься в фильмах для взрослых: сначала – в эротике, а затем и в тех, которые "погорячее".

В обычных фильмах она тоже появлялась, но в своем же амплуа, пишет "РГ".