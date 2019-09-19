Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет

Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет. Об этом он сам сообщил диспетчеру, попросив перенести вылет на утро.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, пребывание в состоянии алкогольного опьянения на работе завершилось для пилота задержанием. Его оформили как хулигана, а также продержали некоторое время в отделе полиции.

Инцидент случился 2 сентября, когда у пилота авиакомпании AZUR Air Александра Слободчикова был выходной. В тот день мужчина отдыхал, распивая спиртные напитки. Внезапно ему назначили рейс из Тюмени в Сургут, потому мужчина решил честно отработать.

Позже пилот созвонился с диспетчером и сообщил о том, что его задержала полиция, поскольку он пьяный. Слободчиков отметил, что он "гулял" два дня, поскольку у него выходные, а о назначенном рейсе его не предупредили. Диспетчер, в свою очередь, посоветовала ему позвонить в отдел планирования, поскольку не является причастной к этому.

Полиция не оценила желание работника честно отработать свой рейс. Теперь у пилота появился список серьезных нарушений. Специалисты решают, как этот инцидент повлияет на работу Слободчикова. Известно, что ему грозит отстранение от полетов на неопределенный срок.

Это уже не первый случай, когда пилоты решаются управлять самолетом в нетрезвом состоянии. В марте 2018 года в Казани задержали на шесть часов рейс в Москву, поскольку командир воздушного судна оказался пьян.