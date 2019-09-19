Кокорин скоро присоединится к "Зениту"

Вышедший на свободу нападающий Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к "Зениту". Александр прошел медосмотр и готов отправиться в расположение команды.

Сразу после выхода из колонии Александр Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до конца сезона, сообщает РИА Новости. Футболист будет заявлен для участия в чемпионате России. Клуб уже подал соответствующие документы в Российскую премьер-лигу.

"Футболист прошел проверку у травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и других специалистов, процедуры ЭКГ и УЗИ, тест на велотренажере и беговой дорожке", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Зенита".