Трамп: через мексиканскую стену не смогли перелезть даже скалолазы

Президент США Дональд Трамп рассказал о неприступности стены, возводимой на границе с Мексикой.

"У нас были скалолазы, и они испытывали разные виды стен. Они не смогли перебраться за эту стену", — заявил американский лидер, передает "Интерфакс".

По словам Трампа, стена состоит из отдельно стоящих металлических планок, позволяющих видеть, что происходит за ограждением. При этом используется специальный материал, поглощающий тепло. Поэтому "на этой стене можно жарить яичницу", добавил Трамп.