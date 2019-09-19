В Амурске автобус сбил дерево, забор и две легковушки

В среду в Амурске автобус ПАЗ снес дерево, забор и помял два легковых автомобиля.

По информации ГИБДД Амурска, водитель автобуса планировал повернуть, однако потерял управление и вылетел на территорию школы-интерната.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.