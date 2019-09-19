Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк и оценил ее шансы на выздоровление

Академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов рассказал подробности диагноза Анастасии Заворотнюк. Это первый компетентный комментарий в отношении актрисы.

По словам Коновалова, Заворотнюк при первых симптомах обратилась в НМИЦ, прошла обследование, после чего решила лечиться в Германии. Там ей успешно сделали операцию, но врач отметил, что это не основная часть лечения, поскольку требуются и дополнительные терапии, в их числе лучевая. Коновалов рассказал "Москва 24", что это практически неприметная составная часть общего лечения таких больных.

Врач отметил, что также требуются дорогостоящие препараты, которые пригодны только для определенной опухоли. Диагностированная у Заворотнюк глиобластома — одна из самых распространенных, но в то же время она является опасной, порой даже неизлечимой. Но в редких случаях онкологию побороть все же можно, здесь имеют значение генетические факторы.

По словам Александра Коновалова, термин "глиобластома" объединяет разные опухоли. Некоторые из них могут быть чувствительными к определенным препаратам. Врач отметил, что даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь, либо излечить больных, но в очень редких случаях.

В среду, 18 сентября, в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Также стало известно, что актрису якобы перевели из реанимации в обычную палату. Стоит отметить, что вся информация является неподтвержденной.