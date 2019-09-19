Соль на ужин: в детском саду Челябинска объяснили странное меню

В челябинском детском саду на ужин детям предложили только соль.

Фото странного меню в садике №293 появилось в соцсетях. На завтрак, обед и полдник там были указаны обычные блюда – каша, гуляш, компот. А в графе ужин было написано "соль, 6 граммов".

Сотрудница пояснила РИА Новости, что детей на ужин не кормили солью, просто программа составления меню дала сбой. В тот день ужина не было вообще, так как в саду отключили электричество. Родителей предупредили и попросили забрать детей пораньше.

"В таких случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа, которая составляет меню, автоматически выдала "соль", — сказала собеседница агентства.

В меню был указан норматив потребления соли на весь день.