Третья ВПП Шереметьева встретила первый самолет водной аркой

В московском аэропорту Шереметьево открывалась третья взлетно-посадочная полоса.

Первую посадку на новую ВПП совершил самолет "Аэрофлота", прилетевший из Санкт-Петербурга. По традиции воздушное судно было встречено на аэродроме водной аркой, передает РИА Новости.

Открытие взлетно-посадочной полосы переносили несколько раз. Сначала планировали начать ее эксплуатацию в июне, затем в июле, потом еще раз перенесли на 1 сентября.

Длина новой полосы — 3200 метров, ее ширина – 60 метров. По данным Минтранса, открытие ВПП-3 позволит увеличить количество взлетов и посадок с 65 до 90 в час.