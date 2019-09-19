Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Осаке

В японской Осаке продолжается теннисный турнир ВТА с призовым фондом 750 тысяч долларов. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал соревнований.

Анастасия уверенно обыграла вторую ракетку турнира голландку Кики Бертенс 6:1, 7:5. Соперницы провели на корте полтора часа. Следующей соперницей Павлюченковой станет японка Мисаки Дои.

Ранее в четвертьфинал пробилась первая ракетка мира Наоми Осака. Ей предстоит сыграть с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой, которая победила россиянку Варвару Флинк.