Лиса похитила у зазевавшегося грузчика торт и попала на видео

В эстонском городе Тарту неудачное ограбление попало на видео, снятое камерой наблюдения.

На разгрузку кондитерских изделий пришла лиса. Работник торгового заведения, видев хитрого зверя, взял телефон, чтобы сделать памятные снимки, и хитрое животное, улучив момент, схватило торт и попыталось сбежать.

Преступление могло пройти удачно, если бы торт был чуть легче, а человек, пустившийся спасать его от острых зубов, помедленней.

Лиса выронила свою добычу, однако не отчаялась и вернулась ждать благоприятную для воровства ситуацию.