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19 сентября 201916:31

"Олаф" из "Холодного сердца" оказался не прочь попробовать человечинки

Американский актер Джош Гад, который сыграл в фильме "Красавица и чудовище", а также озвучил снеговика Олафа в мультфильме "Холодное сердце", исполнил неожиданную роль. Он предстанет в фильме "Маленькие чудовища" в образе людоеда, питающегося детьми.

В интервью ведущему программы "Индустрия кино" Ивану Кудрявцеву Джош Гад рассказал, что смешить детей или поедать их — "одинаково весело", но все-таки предпочтение он отдает не жестокости, сообщает сайт "Фильм Про".

Фильм "Маленькие чудовища" предлагает зрителям погрузиться в мир, который заразился зомби-вирусом. В нем Джош Гад сыграл звезду детского телешоу. Персонаж актера встречает в летнем лагере ребят, куда учительница начальных классов привозит своих подопечных.

Изначально звезда детского телешоу покажется добродушным посетителям, но на самом деле он является настоящим трусом. Если посмотреть трейлер фильма, то можно заметить, что в один момент персонаж Джоша Гада выхватывает из толпы ребенка, а затем откусывает от него кусочек. К слову, рекламу "Маленьких чудовищ" в России запретила социальная сеть Facebook, поскольку там присутствует чрезмерное количество крови.

По сюжету фильма, который выйдет в российский прокат 10 октября, все население провинциального городка превращается в ходячих мертвецов. Именно в этот момент туда приезжает школьная экскурсия. Учительница младших классов, которую сыграла Лупита Нионго, должна будет всеми силами защитить учеников от страшной правды.

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