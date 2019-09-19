Минобороны РФ: американские системы ПВО не смогли противостоять беспилотникам в Саудовской Аравии

Саудовские системы ПВО, произведенные в США, не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты страны из-за своей низкой эффективности.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал высокопоставленный источник в Минобороны России.

По словам собеседника телеканала, разрекламированные американцами системы противовоздушной обороны Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами.

В оборонном ведомстве России считают, что американские системы не готовы отражать массированную воздушную атаку в реальной боевой обстановке.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о том, что Эр-Рияду стоит подумать о покупке российских зенитно-ракетных комплексов, С-300 или С-400, которые бы не позволили беспилотникам дойти до цели, сообщает РИА Новости.

По мнению Клинцевича, государственный секретарь США Майк Помпео, который комментируя работу ПВО Саудовской Аравии, в которую входит американская система Patriot, заявил, что все зенитные комплексы работают с переменным успехом – фактически расписался в бессилии штатовского оружия.

После нападения 14 сентября на свои нефтяные объекты Саудовская Аравия на некоторое время сократила добычу нефти более чем вдвое — на 5,7 миллионов баррелей в сутки.

О своей ответственности за нападение беспилотников заявили йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Однако Вашингтон заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в нападении Иран, который отвергает обвинения в свой адрес.