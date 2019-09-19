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19 сентября 201917:03

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

ren.tv

В возрасте 55 лет умер российский актер театра и кино Сергей Афанасьев. Об этом сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации. Артист скончался после продолжительной болезни.

В 1990 году Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Впоследствии он обозначил себя ролями в Ростовском театре драмы имени Максима Горького, а также в столичном театре "Вернисаж".

Дебютировал Афанасьев в кино в 1991 году. Всего в фильмографии актера 87 ролей, но больше всего он запомнился появлением в таких картинах как "Час Волкова", "Земский доктор. Возвращение", "Охота на гения", "Дипломат".

В Союзе кинематографистов отметили, что Афанасьев был талантливым актером, добрым, светлым и очень мужественным человеком.

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