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19 сентября 201918:22

Мать бросила дочь в кафе, чтобы вернуть себе сына, увезенного в Африку

В "Прямом эфире" Андрей Малахов и гости студии пытаются разобраться в запутанной истории жительницы кубанского города Белореченск Ларисы Аль-Хафиз Требо. Женщина бросила свою четырехлетнюю дочь Жанну в пиццерии, положив ей в кофту записку "Не отдавайте меня в детсад "Малютка", а примите к новым маме и папе".

Эта история шокировала не только Кубань, но и всю Россию. Брошенную девочку-мулатку готовы были забрать десятки семей. Однако неожиданно девочку вернули матери, которая пыталась от нее избавиться. Между тем объявился отец малышки – гражданин Чада Абут Аль-Хафиз Требо – и сказал, что заберет дочь себе.

Лариса познакомилась с Абутом в тот момент, когда была беременна от другого мужчины. Немолодой женатый армянин детей не хотел и велел Ларисе делать аборт, но она отказалась. Родилась девочка Каролина, Абут признал ее своей дочерью. Потом у пары родился общий сын Ислам.

Вскоре Абут уехал к себе домой в Африку, и "что-то его там изменило", говорит Лариса. Муж стал бывать в России наездами, а потом снова возвращался в Африку. Во время одного из таких визитов женщина поверила его словам о том, что он хочет остаться насовсем, и забеременела младшей дочкой. Потом Абут уехал в Чад и увез с собой сына. Лариса говорит, что не видела Ислама уже пять лет.

Своим поступком она хотела привлечь внимание властей к своей проблеме. По ее словам, жизнь у нее тяжелая, но ее это не оправдывает. "Я поступила ужасно как мать", — признает она. Женщина объясняет, что решение оставить девочку далось ей тяжело, но иного выхода она не нашла.

При этом Лариса говорит, что до сих пор любит своего Абута, хотя в Чаде он женился на другой женщине и даже обзавелся детьми. "Если он пришлет мне деньги, я уеду к нему, я все ему прощу", — заявляет Лариса.

Сам же Аль-Хафиз утверждает, что сына он не крал: Лариса сама разрешила ему забрать мальчика, так как она не работает и у нее нет денег на воспитание детей. Две ее дочери сейчас живут с бабушкой. По словам Абута, переезжать к нему в Африку Лариса тоже не хочет. Он каждые два-три месяца отправляет ей деньги на дочь, но теперь хочет забрать девочку к себе.

Каким образом муж Ларисы забрал у нее сына? Здорова ли Лариса психически? Чего же она добивается: вернуть мужа, вернуть сына или самой отправиться к ним и жить с Абутом второй женой? Ответы – в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1".

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