У Головина будет новый тренер

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим в ближайшее время будет отправлен в отставку. Его место займет известный французский специалист Клод Пюэль.

"Монако", в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин, крайне неудачно стартовал в чемпионате Франции. После пяти туров монегаски набрали два очка и занимают предпоследнее 19 место. Руководство "Монако" намерено сменить тренера. Португалец Лонарду Жардим лишится своего поста.

Новым тренером станет Клод Пюэль, уже работавший с "Монако" с 1999 по 2001 годы. Также Пюэль тренировал французские "Лилль", "Лион" и "Ниццу", а также английские "Саутгемптон" и "Лестер".

В прошлом году Жардим также был уволен из "Монако" после неудачного старта. Но по ходу сезона вернулся в команду и заменил Тьерри Анри, не справившегося с управлением. Контракт португальца рассчитан до лета 2021 года.