На территории технопарка в Твери открылся уникальный цех горячего цинкования

На территории тверского технопарка "Диэлектрические кабельные системы" открылся новый цех горячего цинкования. Это инвестиционный проект стоимостью 770 млн рублей, сообщает ГТРК "Тверь".

"ДКС" стала первой в России электротехнической компанией, у которой есть такой цех. Производство действительно уникально. По словам гендиректора АО "ДКС" Дмитрия Колпашникова, подобные предприятия в России чаще всего занимаются цинкованием тяжелых металлических изделий. Здесь же будет производиться оцинковка красивых, тонких и изящных изделий. Подобный способ производства отличается продолжительным сроком эксплуатации продукции, привлекательными внешними характеристиками, а также дополнительной защитой. Технология горячего цинкования широко используется не только в автопроме, но и при производстве низковольтного оборудования и кабеленесущих систем.

Технопарк появился в Твери в 1998 году. С тех пор многое изменилось: здесь возник настоящий технологический парк с огромными складскими помещениями, занимающими более 80 тысяч квадратных метров. Теперь здесь производят оцинковку изделий, которую раньше приходилось делать на других предприятиях. Появилась собственная технология производства, аналогов которой нет у зарубежных конкурентов. Вот только некоторые примеры объектов с использованием продукции технопарка: аэропорт "Шереметьево", национальный театр в Милане, метро в швейцарской Лозанне, космодром "Восточный", нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Как заявил открывавший цех тверской губернатор Игорь Руденя, предприятие можно назвать прекрасным примером того, как нужно реализовывать политику высокотехнологичных производств. Именно о последних говорил в своем Послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Здесь есть всё, что является приоритетом технологического и промышленного развития России, подчеркнул губернатор.

Филиалы компании открыты уже в шести странах мира. Одним из главных партнеров АО является Италия. По словам члена совета директоров АО "ДКС", гендиректора "ДКС" в Италии Сандро Бергамо, итальянские партнеры очень гордятся таким взаимовыгодным сотрудничеством.

Сейчас в технопарке — две тысячи сотрудников, в планах — создание не менее ста новых рабочих мест. Готовятся к реализации два новых инвестиционных проекта. В развитие производства предприятие готово вложить более шестисот миллионов рублей.