Теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу

В китайском Гуанчжоу продолжается турнир ВТА с призовым фондом 425 тысяч долларов. Россиянка Анна Блинкова пробилась в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале Анна за 1 час 17 минут обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:1. Соперницей Анны могла стать первая ракетка турнира Элина Свитолина. Но украинская теннисистка снялась из-за травмы в матче с Боузковой.

Следующая соперница Блинковой определится в матче София Кенин (США) — Жасмин Паолини (Италия).