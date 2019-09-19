В Севастополь привезут главную икону Черноморского флота. Это "Святой апостол Андрей Первозванный". Святыню сейчас возят по флотам России, передает служба информации "Вести – Севастополь".

Херсонес станет местом торжественного мероприятия в честь прибытия иконы. Встреча святыни пройдет с участием командующим флотом вице-адмиралом Игорем Осиповым, председателем Заксобрания Владимиром Немцевым, а также врио губернатора Михаилом Развожаевым.

Черноморские военнослужащие смогут поклониться в течение трех дней. Затем 22 сентября фрегат "Адмирал Макаров" повезет ее в Грецию. Следующий порт прибытия — порт Тартус в Сирии. В третьей декаде сентября "Андрей Первозванный" снова приплывет в город-герой.