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19 сентября 201919:07

Путин: нужны дополнительные меры по обеспечению технологической независимости ОПК

Президент России Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии заявил о поручениях, адресованных правительству и профильным ведомствам. По словам главы государства, им нужно принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости производства в сфере оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех разработок, которые находятся на стадии проектирования.

Владимир Путин также обратил внимание на ошибки, ранее допущенные при планировании и организации программ импортозамещения. По его словам, это привело к тому, что в минувшем 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, сообщает "Интерфакс". Российский лидер поставил задачу, согласно которой с учетом комплектности, взаимосвязанности планов по перевооружению армии и флота, подобные сбои в краткие сроки должны быть устранены.

19 сентября Россия отмечает День оружейника. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума оружейников в Ижевске.

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