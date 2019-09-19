Изъяты 11 полотен Рериха и Айвазовского: учредитель Мурманского пароходства любил картины на морскую тему

У учредителя и члена совета директоров "Мурманского морского пароходства" были обнаружены дорогостоящие предметы искусства. Среди найденного при обыске — 11 картин Николая Рериха, в том числе "Поморяне. Вечер" (ее стоимость десять лет назад оценивалась в 2,5-3 миллиона долларов), и картина Ивана Айвазовского "У берега Капри".

Учредитель обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Причем фамилия задержанного не называется.

Обыск проходил в представительстве пароходства в Москве, а также по месту жительства обвиняемого. Его привезли в Мурманск по месту совершения преступления. Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Учредитель ММП был задержан в среду, сообщает "Интерфакс". По версии следствия, он вывел из оборота пароходства более 580 миллионов рублей. Деньги потратил на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП.

В начале сентября в Мурманске был задержан бывший генеральный директор ММП Алексей Глазунов. Также на 200 тысяч рублей был оштрафован акционер и бывший гендиректор пароходства Александр Брынцев в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы.