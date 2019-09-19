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19 сентября 201919:40

Умер экс-президент Туниса Бен Али, сбежавший с 1,5 тонны золота

EPA

В 83 года умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али. Он скончался спустя несколько дней после того, как был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает телеканал Euronews, ссылаясь на адвоката Бен Али. Бывшего президента Туниса похоронят в пятницу, 20 сентября, в Мекке.

Зин аль-Абидин Бен Али был президентом Туниса в 1987-2011 годах. В январе 2011 года политик переехал в Саудовскую Аравию, куда был вынужден бежать вместе со своей супругой Лейлой Трабелси. Это было связано с антиправительственными беспорядками. Некоторые СМИ утверждали, что при побеге семья бывшего президента вывезла из страны полторы тонны золота общей стоимостью 45 миллионов евро.

В 2012 году имущество Бен Али выставили на продажу. В него входило 39 машин, предметы интерьера и ювелирные украшения общей стоимостью 13 миллионов долларов.

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