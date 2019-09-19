Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с булавами

В Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Разыграны награды в упражнениях с булавами. Победу одержала Дина Аверина.

Судья оценили выступления россиянки в 23,800. Этот результат принес Дине золотую медаль. Серебро у израильтянки Линой Ашрам (23,300). Бронзу завоевала украинка Влада Никольченко (22,350). Арина Аверина заняла четвертое место 22,050.

Дина Аверина завоевала свою третью золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате. Ранее она стала чемпионкой в упражнениях с мячами, а затем вместе с сестрой Ариной и Екатериной Серезневой победила в командном турнире.