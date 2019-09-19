МИД РФ: требуя развала России, Киев наступает на те же "грабли"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова дала отповедь украинскому послу в Сербии Александру Александровичу, который призвал мировое сообщество сделать развал Российской Федерации основной целью политики.

Захарова написала на своей странице в Facebook, что Киев вместо работы над ошибками опять ищет "любимые грабли" и "по-остаповски призывает заграницу на помощь".

Дипломат напомнила Александровичу о том, что он мог бы вспомнить собственный опыт развала Украины, хотя в отношении данной страны не было ни военных действий, ни санкций со стороны Запада, который напротив, всячески помогает Киеву уже не первое десятилетие.

Между тем, по мнению Захаровой, Украина находится в состоянии распада. Она, сославшись на анализ ситуации, проведенный год назад украинским журналистом Дмитрием Гордоном, посоветовала киевскому послу в Белграде "прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов".