Магнитогорский "Металлург" нанес поражение "Спартаку"

Матчем в Магнитогорске начался игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Металлург" принимал "Спартак" и нанес поражение столичному клубу со счетом 4:3.

Начало выдалось кошмарным для "Спартака". К девятой минуте красно-белые проигрывали 0:3 после бросков Эрика О'Делла, Архипа Николенко и Романа Любимова. Гости заменили вратаря Никиту Беспалова на Павла Хомченко. В конце первого периода "Магнитка" могла развить успех, но Денис Паршин не реализовал буллит. Однако в начале второго периода Эрик О'Делл забросил свою вторую шайбу – 4:0.

Но "Спартак" не сдался Максим Цветков отыграл один гол еще во втором периоде. А в третье москвичи дважды использовали численное преимущество после бросков Мартиньша Карсумса и Артема Федорова. Но отыграться спартаковцы не смогли. "Металлург" одержал победу со счетом 4:3, первую после возвращения Ильи Воробьева на пост главного тренера и прервал серию из пяти поражений.

В Екатеринбурге "Автомобилист" принимал "Куньлунь"из Китая. В основное время то одна, то другая команда вырывалась вперед. В основное время 4:4. У хозяев шайбы забросили Ден Секстон, Брукс Мацек, Артем Гареев и Питер Холланд. В составе "Куньлуня" отличились Тайлер Вонг, Люк Локхарт (дважды) и Эндрю Миллер. Соперникам пришлось задержаться на льду, пока Брукс Мацек не забросил пятую шайбу. "Автомобилист" выиграл 5:4.