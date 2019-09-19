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19 сентября 201921:20 Александр Христенко

Путин поставил задачи перед оружейниками

Путин поставил задачи перед оружейниками

Два миллиона россиян, труд которых делает нашу армию сильнейшей на планете, отмечают профессиональный праздник. Главные торжества в День оружейника — в Ижевске, где производят 10 процентов всего стрелкового оружия в мире. Свойственное ему качество необходимо перенести и на гражданскую продукцию. Как отметил президент, ее доля на предприятиях ОПК в течение десяти лет должна достигнуть 50 процентов.

Оружейная столица России — Ижевск — профессиональный праздник встречает во всеоружии. На набережной выставили мобильные комплексы ПВО "Оса" и "Тор". Их производят на местном заводе "Купол". В тире завода концерна "Калашников" испытывают новые образцы стрелкового оружия. Контролеры ОТК проверяют, чтобы все соответствовало наивысшему стандарту.

- Вы работаете с металлом, но при этом, я смотрю, у вас маникюр. Не мешает?

- Нет, не мешает абсолютно. Все должно быть красиво.

На рынке вооружений, как в супермаркете, огромный выбор. Но есть неизменный лидер — знаменитый автомат Калашникова. В данном случае это новейшая его версия Ак-12. Сохраняя фамильные черты, заложенные еще автором Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, конструкторы смогли улучшить его характеристики. Он легче, удобнее и при этом столь же грозный, что и предшественник.


В Ижевске в эти дни собрались сотни руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса со всей страны. Форум оружеников приурочен к 100-летию легендарного конструктора Михаила Калашникова.

"Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества. Убежден, созданные им вооружения и в будущем еще многие десятилетия будет надежно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, на всю свою жизнь сохранит лидирующие позиции в мире", — сказал Владимир Путин.

В оборонно-промышленный комплекс России сегодня входят более 1300 предприятий, на которых работают свыше двух миллионов человек. Это рабочие, технологи, инженеры, конструкторы, которые разрабатывают принципиально новые системы вооружений.

"Они профессионально решают самые сложные и ответственные задачи, создают передовые и во многом уникальные образцы техники, а на полигонах и испытательных стендах отрабатывают новые системы вооружения, действуют при этом четко, мужественно, как в бою, как настоящие солдаты России, часто идут на риск и порой жертвуют собой, не жалеют себя, чтобы наша страна была надежно защищена", — подчеркнул глава государства.

Для того, чтобы найти и раскрыть инженерные таланты, в Ижевске создали юношеский технопарк – "Академия "Калашников". Здесь будут учить робототехнике, мехатронике, IT, промышленному дизайну. Со следующего года направление — аэро.

Там же в технопарке президент провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсуждали проблемы ОПК. В первую очередь это закредитованность, а также сложности связанные с импортозамещением.

"Уважаемые коллеги, мы отмечаем день оружейника, но сейчас у нас не торжественное заседание, а производственное совещание, поэтому вынужден говорить и о проблемных вопросах. В ряде случаев, как практика показывает, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению, — указал Путин. — Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота, такие сбои должны быть оперативно устранены".

Перед предприятиями ОПК стоит и другая важная задача — выпускать не только военную, но и гражданскую продукцию, ведь скоро будет пройден пик гособоронзаказа. Примеры успешной диверсификации уже есть. В Екатеринбурге на Уральском оптико-механическом заводе, где делают прицелы для вертолетов, успешно производят и инкубаторы для выхаживания младенцев. В Саратове на предприятии "Алмаз" для армии разрабатывают средства радиоэлектронной борьбы, а для гражданского рынка — датчики, которые в случае утечки перекрывают в квартире газ.

Предприятия концерна Ростех освоили также выпуск судов на подводных крыльях. К 2025 году доля гражданской продукции должна составлять 30 процентов от общего объема производства.

"В 2018 году доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21 процентов. Вроде бы неплохо, но, вы знаете, темп все-таки недостаточный, — сказал президент. – В работе по диверсификации производств надо активнее использовать и те возможности, которые открывает реализация национальных проектов. Деньги колоссальные выделяются по очень многим направлениям, предприятия ОПК должны там работать, должны получать эти ресурсы, но, чтобы получать эти ресурсы, нужно делать предложение соответствующие".

Как раз в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" Ижевску были выделены 200 миллионов рублей для реконструкции центральной площади. Результаты работы показали Владимиру Путину. Здесь поменяли брусчатку, установили новое освещение и современный так называемый сухой фонтан. Система может проецировать изображения прямо на водный экран. Сегодня здесь покажут фильм о Михаиле Калашникове.

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