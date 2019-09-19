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19 сентября 201920:54 Денис Давыдов

Это фиаско: Помпео советует Эр-Рияду смириться с несовершенством американских систем ПВО

Это фиаско: Помпео советует Эр-Рияду смириться с несовершенством американских систем ПВО

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг, 19 сентября, неудачно ответил на вопрос, почему американские системы Patriot в Саудовской Аравии не сбили дроны — дескать, бывает. Притом, что у Эр-Рияда на вооружении 88 американских комплексов, создающих сплошное радиолокационное поле. Получается, это не ошибка, а системный сбой. Сбоит и нефтяная отрасль Саудовской Аравии — появились сообщения, что теперь, чтобы обеспечить бесперебойные поставки клиентам, она закупает себе нефть. На этом фоне Иран, который Штаты во всем обвинили еще до окончания расследования, предупредил, что любая операция против него обернется полномасштабной войной. Чтобы американцам было понятнее, глава иранского МИДа Зариф заявил это в эфире CNN. 

В промо-ролике с сайта Национальной гвардии США можно увидеть, в какой красивой обертке покупателям предлагают комплексы Patriot, убеждая, что новейший радар, продвинутая антенна и ракета-перехватчик уничтожат любого врага. Но вот два десятка других ракет, беспилотников, которые почти все, как один, попали в цель, разбив саудовские нефтяные объекты. Это удар ниже пояса по системам противоракетной обороны — системам Patriot, которые Королевство купило у США.

"Послушайте, системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом. Даже некоторые наилучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу. Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем, судя по всему, была данная", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В 2017 году Саудовская Аравия и Соединенные Штаты заключили, пожалуй, крупнейшую военную сделку в новейшей истории. США обязались поставить оружие на 110 миллиардов долларов. По данным источника в российском Минобороны, у Саудитов на границе с Ираком и Ираном 88 пусковых установок Patriot, из них 52 последнего поколения. А еще в Персидском заливе дежурят сразу 3 американских эсминца, у каждого на борту по сотне противоракет. На этом фоне доводы госсекретаря США о том, что у всех бывают осечки, звучат неубедительно. Мощнейшая и очень дорогая система ПВО просто не сработала. Но есть варианты дешевле и, главное, надежней — российские комплексы С-300 или C-400 — самый современный и не имеющий аналогов в мире.

Сразу после обстрелов территории Саудовской Аравии Владимир Путин предложил Эр-Рияду отечественное оружие:

"В том же Священном Коране сказано и говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение. Так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты, инфраструктуры Саудовской Аравии".

Нападение на нефтяные заводы Саудовской Аравии обходится очень дорого. Добыча сократилась вдвое, Королевство вынуждено открывать запасы. Атака дронов вызвала небывалые в истории перебои с добычей нефти. The Wall Street Journal сообщил, что Саудовская Аравия, пытаясь загрузить свои перерабатывающие заводы, обратилась к Ираку с просьбой о поставках нефти.

Но Иракская государственная нефтяная компания слова журналистов опровергла. Эр-Рияд их ни о чем не просил.

Между тем Королевству грозят новыми ударами. Йеменские хуситы, которые взяли на себя ответственность за субботние нападения, готовы бить до тех пор, пока Саудовская Аравия не прекратит уже многолетние бомбардировки их территорий.

Но Госсекретарь США, который сейчас на ближнем востоке с ревизией союзнических настроений, не предоставляя доказательств, продолжает винить Иран.

Иран, впрочем, тоже не лезет за словом в карман. На вопрос журналиста о том, каковы будут последствия удара США или Саудовской Аравии по Ирану, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что будет "полномасштабная война. По его словам, Тегеран не хочет вступать в военный конфликт, но намерен решительно защищать свою территорию.

Накануне президент США вместе со своим новым помощником по национальной безопасности, который явно миролюбивей предшественника, заговорил по-другому, тон точно смягчил:

"Тот факт, что мы не наносим удар по Ирану, является признаком нашей военной мощи. Посмотрим, что будет дальше. Если нам придется принимать меры, мы сделаем все без колебаний".


Деньги есть — как иллюстрация идущий по трапу Трамп. Ветер трепал пиджак, и в заднем кармане президентских брюк камеры рассмотрели не самую крупную банкноту — 20 долларов. Для потенциальных покупателей американского оружия наверняка не останется незамеченным фиаско противоракетных систем. Кадры полыхающих нефтезаводов убедительнее любой рекламы комплексов Patriot.

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