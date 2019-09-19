На Поволжье и Урал обрушился ураган

Сразу несколько регионов Урала и Поволжья испытали на себе настоящий ураган. Больше 150 населенных пунктов без света в Башкирии. Основной удар стихии еще предстоит принять на себя Пермскому краю и Удмуртии. Там ожидают за сутки месячную норму осадков. Последствия ливня и штормового ветра сейчас ликвидируют в Самаре.

Центральная улица перекрыта экипажами ГИБДД. Автомобили и общественный транспорт часами простаивают в пробках. Коммунальные службы спешат устранить последствия непогоды. С проезжей части сломанные ветки и распиленные тополя вывозят грузовиками.

Ветер обрушился рано утром, разгонялся до 25 метров в секунду: валил деревья, столбы, переворачивал остановки. Из-за порванной линии электропередачи больше ста домов оставались без света. Трамваи не могли двигаться дальше.

"Упала опора, произошло короткое замыкание и, соответственно, трамваи и троллейбусы остановились", — рассказал Михаил Ефремов, директор трамвайно-троллейбусного управления.

Ещё одно рухнувшее дерево, настолько огромное, что один только корень с человеческий рост — под два метра. Под его весом не выдержала газовая труба: подачу топлива на время остановили, жильцов на время эвакуировали. Но самое главное — снесена часть старенькой двухэтажки. К счастью, людей на пострадали — их просто не было в тот момент дома.

Увидев собственную квартиру без стен, хозяйка ещё долго приходила в себя. Ведь она много раз просила управляющую компанию спилить дерево.

"Я писала еще в мае, чтобы отпили эти ветки, но никто не приходил. А сейчас мне сказали, что, мол, хотели прийти, отпилить ветки в конце сентября", — говорит Вера Иневаткина.

Сдавленный со всех сторон металлом, в искореженном автомобиле оказался Иван Белоглазов. На водительском кресле праворульной машины он принял на себя мощный удар. В пору праздновать второй день рождения — отделался ушибами. Автомобиль восстановлению подлежит едва ли. Иван намерен добиться компенсации.

Автомобилисты теперь озабочены тем, кто оплатит нанесенный непогодой ущерб? По словам юристов, получить компенсацию реально. За состояние каждого дерева в городе несёт ответственность собственник: будь то проспект, частная или придомовая территория.

"Ответчики, как правило, ссылаются, что произошел форс-мажор — приносят книгу учёта — вовремя проводили опиловку и так далее Но судебная практика показывает, что если дерево упало, значит плохо за ним следили", "- уверена Ольга Чернышева, автоюрист.

Впрочем, придется ещё и запастись терпением — подобные судебные разбирательства могут длиться до полугода.

Ущерб от урагана подсчитывают и в Башкирии. На нее стихия обрушилась после Самары. Без света остались почти 160 населенных пунктов — это 36 тысяч человек.

Весь день расчищали буреломы и в Оренбургской области.

В регионе действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозам, погода и завтра может принести неприятные сюрпризы.