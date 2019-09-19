Третья полоса: Шереметьево будет принимать еще больше самолетов

Крупнейший российский аэропорт Шереметьево с сегодняшнего дня сможет принимать и отправлять в полтора раза больше рейсов. Здесь заработала третья взлетно-посадочная полоса. Решение о строительстве было принято еще десять лет назад, и вот несколько часов назад на нее приземлился первый лайнер.

Самолет из Санкт-Петербурга заходит на посадку. Еще мгновение, и шасси касаются новой полосы.

Вот он — долгожданные момент. Первое приземление самолета на третью взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Она может принимать все типы воздушных судов, в том числе таких гигантов, как Boeing 747 и Airbus A380.

Ее решили строить в 2009 году, когда стало ясно, что один из крупнейших в Европе транспортных хабов не выдерживает нагрузки. Первая и вторая полоса работают только по очереди. Третья полностью автономна.

"Этот аэропорт и так крупнейший в России. Но теперь он заживет другой жизнью. Сколько новых терминалов за это время построено? Пассажиропоток увеличится", — сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.



Проект сложный. Нужно было перенести два газопровода, обуздать подземные реки, построить самый длинный в мире мост для самолетов. Теперь воздушные суда перед взлетом и посадкой проезжают прямо над машинами.

"Это дополнительные возможности для пропуска воздушных судов, для пассажиропотока, — подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих. — Если сегодня пропускная способность двух полос в Шереметьеве — это около 60-65 взлет-посадок, то с новой полосой пропускная способность вырастет до 90 взлет-посадок".

Перед проектировщиками и строителями стояла сложная задача — вписать новую полосу совсем близко от жилой застройки. Две деревни — Дубровка и Перепечино — оказались в санитарной зоне аэропорта. Самолеты здесь буквально летают над домами. "Вызывает очень много негатива. И не радуешься тому, что это новый объект. Постоянно идет на тебя какое-то давление и проблемы", — говорит местная жительница. Суд обязал их переселить три года назад. Но пока переехали только первые сто семей. Остальные живут в опасной близости от аэропорта.

"Сегодня глава муниципального образования встречался с жителями. Завтра состоится встреча, на которой Александр Васильевич Нерадько, который отвечает за расселение, должен дать все исчерпывающие ответы жителям на вопросы", — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В настоящее время у нас зарегистрирован 121 участок тех лиц, которые пожелали, чтобы у них выкупили эти участки. Наше законодательство предусматривает возможность расселения и после ввода в эксплуатация объекта капитального строительства в течение двух лет", — сказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Всем, кто попал в зону отчуждения, обещают выплатить компенсацию.

Тем временем новая полоса уже во всю принимает самолеты. И это только часть масштабного проекта по развитию Шереметьева. Уже в следующем году здесь должны запустить новый шестой терминал.