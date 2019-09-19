Чемпионат КХЛ. "Авангард" выиграл в Уфе у "Салавата Юлаева"

Матчем в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и омским "Авангардом" продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. До середины матча в нем сохранялась интрига, но в концовке гости выиграли со счетом 5:2.

"Ястребы" постоянно вели в счете – 1:0, 2:1, 3:2... У них последовательно отличились Дедунов, Шумаков и Войнов. Ответные голы на счету Картаева и Арзамасцева. Но после 27-й минуты в игре наступило затишье, которое прервал за 10 минут до конца омич Грачев. А на 59-й минуте Андригетто установил окончательный счет.