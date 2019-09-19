В Грозном загорелся торговый центр

В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк".

Пожар начался в магазине на первом этаже. В настоящее время площадь возгорания выросла до 300 квадратных метров. По данным ТАСС, уже горит обшивка и кровля здания.

Посетители и сотрудники были эвакуированы. Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Чечне, по предварительным данным, пострадавших нет.