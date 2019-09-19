Переговоры по газу: Россия предлагает отделить экономику от политики

19 сентября В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые длились всего 40 минут. Каких-либо серьезных договоренностей достичь не удалось.

После встречи министр энергетики России Александр Новак сказал в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову, что переговоры прошли довольно конструктивно: "Да, у нас есть разногласия, которые мы обозначили. Через месяц мы продолжим трехсторонние консультации. Как запасной вариант Россия предлагает продлить действующий контракт, чтобы обеспечить стабильные поставки европейским потребителям".

Новак выразил уверенность, что стороны найдут все решения, чтобы поставки газа в Европу не прекращались. Он также сообщил, что Россия готова использовать для этого украинскую газотранспортную систему.

"Наш газовый контракт с Украиной заканчивается в 10 утра 1 января 2020 года, то есть у нас есть три месяца с небольшим для того чтобы все-таки найти компромисс", — заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, нынешние газовые переговоры скорее были соглашением о том, чтобы договариваться дальше.

"Россия предлагает отделить экономику от политики. Мы неоднократно говорили о том, что и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" являются способом снизить расходы на транспортировку газа в Европу, а значит дать его нашим партнерам по более приемлемой цене. Это наша конкуренция с американским сжиженным газом", — подчеркнул Симонов.

Ранее сообщалось, что Украина к 1 января 2020 года должна принять европейские энергетические нормы как член Европейского энергетического сообщества. В этом случае страна обязана проводить аукционы на резервирование своих транзитных мощностей. Если это произойдет, России не обязательно иметь транзитный контракт с Украиной: "Газпрому" достаточно будет выкупать мощности газотранспортной системы для краткосрочных и среднесрочных поставок.